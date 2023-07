Miss Mamie et Mister Papi Saint-Leu 2023 : Inscrivez-vous !

Les élections de Miss Mamie et de Mister Papi sont de retour à Saint-Leu



Vous avez plus de 60 ans et vous résidez à Saint-Leu depuis plus de trois ans ? Inscrivez-vous...Vous êtes peut-être la future ambassadrice, le futur ambassadeur de nos seniors !



Rendez-vous alliant élégance et bienveillance, cet événement festif célèbre avant tout le dynamisme de nos seniors Saint-Leusiens.



Plus qu’un concours de beauté, c’est une invitation à s’ouvrir aux autres, à partager ses talents, sa joie de vivre et à renforcer sa confiance en soi.



Pour les inscriptions, rendez-vous au SAPPAPH, à la mairie annexe de Piton, jusqu’au 11 août 2022. Inscriptions et infos au 0262 34 65 77.



L’élection se tiendra le 4 octobre 2023 à la salle des fêtes du Foirail.