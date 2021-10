A la Une . Miss Mademoiselle : Kassidy Fontaine, 18 ans, élue sous les yeux d'Aziz Patel et Dana Virin

Le concours de beauté Mademoiselle Île de La Réunion s'est déroulé samedi soir à La Plaine des Palmistes. La Saint-Pierroise Kassidy Fontaine a décroché l'écharpe. Une soirée marquée par la présence de Dana Virin, Miss Réunion 2021, et du président du comité Miss France, Aziz Patel. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 18 Octobre 2021 à 10:38

L'élection, organisée par le comité présidé par Eddy Séry, a eu lieu ce samedi soir à la Salle Guy Agénor de la Plaine des Palmistes en présence de Dana Virin, Miss Réunion 2021, accompagnée d'Aziz Patel du Comité Miss Réunion, et de quelques élus de la commune.

16 candidates étaient en lice. C'est Kassidy Fontaine, 18 ans, qui a été élue Mademoiselle Ile de la Réunion 2021 par le jury présidé par David Li. Elle participera à Mademoiselle France 2021 le 4 décembre prochain.



D'autres participantes ont été distinguées : Océane Guichard et Elisa Hoarau sont respectivement 1ère et 2ème demoiselles. Larissa Rivière décroche le prix du public. Matilde Gomard et Vanina Robert ont été choisies comme égéries du comité.