Société Miss International Queen : La Réunionnaise Louïz représentera la France des outre-mer C’est le plus prestigieux concours de beauté mettant à l’honneur les femmes transgenre dans le monde. Depuis 2004, Miss International Queen sacre chaque année une nouvelle ambassadrice de la cause LGBT et de la transidentité, en direct à la télévision thaïlandaise. Et cette année, la France y est représentée par une ultra-marine, l’artiste auteure et interprète réunionnaise Louïz.

Elle est le visage de la transidentité à La Réunion, et pourrait bien le devenir à l’international. L’artiste auteure et interprète Louïz a été sélectionnée pour représenter la France au prestigieux concours de beauté transgenre Miss International Queen en Thaïlande.



Celle qui, en novembre 2019, sortait son 3e titre "Level Up Girls", n’est pas étrangère à l’univers des Miss puisqu’elle fut chorégraphe et coach de nombreux concours de beauté à la Réunion par le passé, tels que Miss Azian, Miss Réunion ou encore Elite Model Look Réunion et Maurice.



La talentueuse jeune femme, déjà très engagée pour la cause LGBT au travers de son art, brigue désormais ce titre prestigieux qui n’a, à ce jour, jamais été remporté par une candidate française.





Une préparation intensive



Si Louïz mise sur son naturel et son dynamisme pour tenter de faire la différence, elle suit toutefois une préparation intensive pour mettre les meilleures chances de son côté.



En attendant de s’envoler pour le voyage de préparation de quinze jours en Thaïlande, Louïz se prépare localement. Préparation physique et sportive, shooting photos, tournage d’une vidéo de présentation dans laquelle elle a décidé de mettre en avant la diversité culturelle de son île, coaching pour travailler son anglais, la jeune femme ne souhaite rien laisser au hasard.



"C’est un véritable honneur pour moi que de représenter mon île et les Outres-Mers durant ce concours. Les ultras-marins sont le fruit du métissage, à la Réunion nous accordons une grande valeur à la notion du vivre ensemble, je pense sincèrement que nous pouvons être un exemple à suivre pour de nombreux pays et que nous avons plus que jamais notre place dans ce concours, dont le slogan est « World Equality »".



Comme Miss Univers ou Miss Monde, les candidates peuvent tenter de se faire remarquer durant les étapes intermédiaires du concours, telles que la "Preliminary competition" un défilé jugé par des précédentes titrées, "le Talent Show" une soirée concours où les candidates mettent en avant leurs talents, ou encore par l’originalité de leur tenue lors du passage en "costume national".



Par ailleurs, Louïz est également épaulée par l’Association AZN Réunion avec qui elle collabore depuis plusieurs années. Cette dernière la soutient notamment dans la recherche de partenaires qui pourront l’aider à la confection du "costume national" dans lequel elle souhaite mettre en avant la Réunion, mais également dans la recherche de partenaires qui lui permettront de s’envoler vers l’Asie avec une équipe locale qui la suivra jusqu’au jour de l’élection.





Apportez votre soutien à Louïz pendant le concours !



Les Réunionnais pourront soutenir leur ambassadrice en votant pour sa vidéo de présentation, qui sera mise en ligne courant février sur la chaîne Youtube du concours. Un prix sera décerné lors de la soirée pour la candidate ayant obtenu le plus de votes.



L’ensemble des étapes intermédiaires du concours et l’élection finale pourront également être suivis en direct sur les réseaux sociaux ou la chaine youtube Miss International Queen. Il faudra cependant tenir compte du décalage horaire de trois heures avec la Thaïlande.





Charlotte Molina







