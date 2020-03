A la Une . Miss International Queen 2020: Louïz met La Réunion en l'air A l’issue de deux heures de show sur la scène du Tiffany Show à Bangkok samedi soir, l’artiste Réunionnaise qui représentait la France au concours de Miss International Queen a terminé aux portes du Top 3. Un superbe parcours pour celle qui participait pour la première fois à un concours de beauté.





S’en est suivi la sélection du top 6 où les candidates ont dû répondre à une question posée au hasard. A la question "Quel trait de caractère détestez-vous que vos amis relèvent chez vous ?", la Réunionnaise a répondu : "On me qualifie généralement comme une personne très positive, raison pour laquelle je préfère ne pas tenir compte du négatif et me concentrer essentiellement sur le positif. J’encourage les gens à en faire de même et à croire en eux."



Pendant son séjour, Louïz est restée relativement discrète tout le long de la préparation jusqu'au jour J. La réunionnaise a enchaîné les étapes en se présentant d'abord dans son costume national confectionné par la créatrice locale Sabey Khérati. Puis, à l'issue du passage en tenue de soirée, Louïz a accédé au top 12.







Louïz se voit alors remettre l’écharpe et le trophée « Meilleur Talent » du concours qu’elle avait remporté une semaine avant à Phuket, à l’issue d’un grand show au Jungceylon Phuket Mall.

L’aventure s’est arrêtée malheureusement ici pour Louïz mais notre ambassadrice réunionnaise a tapé dans l’œil d’un célèbre designer Thaïlandais.

"Lors des prélimanary competition du jeudi précédent l'élection, nous avons défilé en tenue de soirée et en maillot de bain. Un designer très connu en Thaïlande pour habiller les Miss Univers Thaïlande a eu un coup de cœur pour mon profil. Il a donc contacté l'organisation et a souhaité que je puisse défiler dans une des tenues portées par Miss Univers Thaïlande 2019 lors du show final. J'ai découvert l'ensemble de ma tenue, robe, talons et bijoux, deux heures avant le show final, ce fut quelque peu stressant. Néanmoins je me suis dit que c'était un honneur pour moi que d'être habillée par l'un des plus grands designers thaïlandais. J'ai donc joué le jeu et je me suis donc adaptée", explique la candidate.

C’est Miss Mexique qui a été élue Miss International Queen 2020, suivie de Miss Thaïlande, 1ère dauphine et Miss Brésil 2ème dauphine.



Son aventure à suivre sur M6 prochainement



Louïz se dit néanmoins ravie de sa participation au concours qu’elle voit comme une aventure humaine qui lui ouvrira peut-être des portes.



"J’ai vécu une expérience totalement incroyable pendant ces deux semaines intenses et riches en découvertes. J’ai pu découvrir le pays, sa population. J’ai beaucoup appris sur moi pendant cette aventure humaine extraordinaire. Je continuerai à œuvrer comme je le faisais à La Réunion pour la cause LGBT au travers de mon art et nous verrons bien si cette aventure m’ouvrira de nouvelles portes. En tout état de cause, j’ai eu l’immense privilège d’être suivie avant mon départ de La Réunion par une équipe de journalistes de la chaîne M6 qui m’a ensuite rejointe en Thaïlande à la fin du séjour de préparation et jusqu’au soir de l’élection. Cette mission journalistique donnera lieu à un reportage dans le cadre de l’émission 66 Minutes diffusée en access prime time le dimanche 15 mars 2020."

