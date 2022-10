A la Une . Miss India Réunion 2022 : Orianne Nassibou remporte la couronne

Samedi 22 octobre dernier, Orianne Nassibou a été élue miss India Réunion 2022, juste devant Julie Gopalsamy et Lilas Dandin, respectivement première et deuxième dauphines. Étudiante en droit à Saint-Denis, la jeune femme va représenter La Réunion au concours national. Par La rédaction - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 11:59

C'est finalement la candidate numéro 3 qui s'est imposée face aux huit autres candidates samedi dernier. Orianne Nassibou a été élue miss India Réunion 2022 et s'apprête à s'envoler pour l'Hexagone afin de représenter l'île au concours national.



Actuellement étudiante en licence de droit à l'université du chef-lieu, la jeune femme a décidé de s'engager pour la cause des droits des femmes durant son mandat. À l'issue de son élection, la miss de 20 ans a expliqué vivre "un rêve devenu réalité".