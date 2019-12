La grande Une Miss Guadeloupe élue Miss France 2020, déception pour Miss Réunion





Elle a été élue au Dôme de Marseille ce samedi 14 décembre au cours d'un show retransmis sur TF1 et présenté par Jean-Pierre Foucault.



"Les Guadeloupéens avaient envie de cette victoire, sans eux tous, je ne serais pas là aujourd’hui", ont été ses premiers mots à l'issue du spectacle. Qualifiée de "petite boule d’énergie" par la présidente du comité Miss France Sylvie Tellier (à droite sur la photo), Miss France 2020 a dit souhaiter "continuer à être une personne humble, agréable".



Plébiscitée par le public



Interrogée sur les critiques de féministes qui dénoncent un concours de beauté sexiste et rétrograde, Miss France a répondu que le concours était aussi là pour "encourager les jeunes femmes à faire ce qu’elles veulent, ce en quoi elles croient. Le féminisme, (les femmes le font) au quotidien, en allant travailler, en créant des familles".



Avec 31,95 % des voix, Clémence Botino a été la candidate préférée du vote des téléspectateurs. Miss Provence (30,66 %), puis Miss Tahiti, Miss Bourgogne et Miss Côte d’Azur sont ses dauphines.



Les deux Réunionnaises dans le top 15



Valérie Bègue reste pour encore au moins une année la dernière Miss Réunion à avoir été sacrée au concours national. C'était en 2008, déjà.



Miss Réunion 2019, Morgane Lebon, n'était donc pas qualifiée pour le dernier tableau. La Saint-Joséphoise de 20 ans n'a pas démérité, qualifiée tout de même dans les 15 finalistes, alors que certains pronostics l'avaient placée parmi les favorites du concours il y a quelques semaines. 24 août 2019 📷 Morgane Lebon est élue Miss Réunion 2019

Autre Réunionnaise à avoir eu le privilège de concourir au prestigieux concours national sous une autre écharpe : Evelyne de Larichaudy. A 23 ans, Miss Île-de-France 2019 (élue le 21 septembre), a aussi, quelque part, fait honneur à La Réunion, et devant sa famille. Au cours d'une interview qu'elle nous accordait le mois dernier, sa mère nous informait qu'elle comptait bien faire le déplacement à Marseille, avec deux autres de ses enfants. Evelyne de Larichaudy a réussi à finir dans le top 15 de Miss France. 16 novembre 2019 La Réunionnaise Evelyne De Larichaudy élue Miss Île-de-France: "On rêve debout"

Chloé Grondin