Miss Guadeloupe 2018 est à moitié Réunionnaise

A seulement 19 ans, Ophély Mézino a su se démarquer parmi les autres candidates, pour devenir ce samedi la nouvelle Miss Guadeloupe.



De père guadeloupéen et mère réunionnaise, elle vit en Guadeloupe seulement depuis 6 ans. Née à La Réunion en 1999, cette jeune femme a vécu toute son enfance dans l'île.



Ophély Mézino, qui se dit "très très heureuse" d'être le nouveau visage de la Guadeloupe, est également prête à devenir la nouvelle figure de la France.



Elle est déterminée, elle affirme au Journal télévisé de La 1ère Guadeloupe : "Je pense que c'est ma détermination et mon énergie, (...) dès le début j'ai dit que je voulais devenir Miss Guadeloupe pour aller jusqu'à Miss France et pouvoir ramener une troisième couronne à la Guadeloupe".



Elle pratique le langage des signes depuis son enfance. Ophély Mézino est une CODA, enfant de parents sourds. "ça m'a forgée et je pense que c'est aussi ce qui a fait la différence." Elle souhaite sensibiliser les Guadeloupéens à cette cause car les DOM TOM manquent d'interprètes.



Après une prépa en Biologie, chimie, physique et sciences de la terre, elle souhaite entrer à l'Université de Montpellier en ingénierie chimie pour, à terme, créer sa propre marque de cosmétiques. Et elle compte bien mettre tout en oeuvre pour concilier son rêve professionnel et son moment de gloire en tant que Miss Guadeloupe.



En attendant décembre pour l'élection de Miss France 2018, Ophély Mézino va suivre un programme strict pour mettre toutes les chances de son côté pour peut-être remporter la couronne.