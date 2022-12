A la Une . "Miss France n'était pas un rêve", révèle Valérie Bègue

Miss France 2008 a révélé sur ses réseaux sociaux qu'elle espérait ne pas être sacrée. Elle ne souhaitait pas voir sa vie lui "échapper". Par La Rédaction - Publié le Dimanche 18 Décembre 2022 à 07:25

La dernière Miss Réunion à avoir été élue Miss France est revenue sur ce qu'elle a ressenti le soir de son titre devant des millions de Français. Elle explique que sa hantise de la victoire était partagée par celle qui allait devenir sa première dauphine, Vahinerii Requillart, Miss Nouvelle Calédonie.



"J'espère que ce ne sera pas toi, mais j'espère que ce ne sera pas moi non plus", se souvient avoir pensé Valérie Bègue alors qu'elle regardait l'autre finaliste. "Je lisais dans tes yeux ces mêmes mots. Nous étions pétrifiées", assure Miss Réunion 2007. Elle raconte d'ailleurs que sa première dauphine lui a glissé à l'oreille : "Je suis tellement désolée pour toi."





Arrachée à sa vie



"Miss France n'était pas un rêve", affirme celle qui a participé et a remporté Miss Réunion puis Miss France. Elle explique que le sacre aller l'éloigner de sa vie à La Réunion et de ses proches : "J'étais bouleversée à l'idée de voir ma vie m'échapper, de quitter ma famille et mon île."



Valérie Bègue décrit la multitude d'émotions négatives qu'elle a ressenti alors que la finale approchait : "L'avenir m'apparaissait totalement incertain et j'étais dépassée par la peur, la pression, le doute, la vulnérabilité et un sentiment profond de solitude."



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Valérie Bègue (@valerie.begue)



Toujours un amour pour Miss France et Miss Réunion



Mais Valérie Bègue ne renie pas pour autant son passé. Elle a notamment prêté main forte au comité Miss Réunion en 2020 lors d'un concours marqué par la crise Covid et le confinement.



Miss France 2008 était aussi devant son écran dans la nuit de samedi à dimanche pour regarder la cérémonie qui a vu Indira Ampiot, Miss Guadeloupe , être sacrée.