A la Une . Miss France est Miss Catastrophe : Dent cassée, téléphone à l’eau

Diane Leyre a vécu un périple des plus tumultueux lors de son séjour en Guyane. Avec beaucoup d’humour, Miss France raconte ses mésaventures. Par NP - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 09:08

Miss France 2022 s’est rendue en Guyane pour l'élection de Miss Guyane. Une première pour la Parisienne de 25 ans et un séjour qu’elle est loin d’oublier.



Coup de soleil et robe de soirée



Diane Leyre s’est confiée à ses abonnées Instagram sur ce séjour où elle a enchaîné les galères. “Miss Catastrophe”, comme elle se surnomme elle-même avec autodérision, a commencé par faire tomber son téléphone dans l’eau lors d’une découverte de l’Amazonie en pirogue… ”Après la perte du téléphone, la chauve-souris, la pluie, ma ceinture cassée… Et la catastrophe apparaît sur cette photo. Est-ce que vous avez une idée ? Franchement, celle-là fallait la faire. PS : le coup de soleil sur mon buste c'est très dur je ne vais pas vous mentir”, a-t-elle posté sur ses réseaux sous une photo où l’on peut apercevoir les traces du coup de soleil de Miss France en tenue de soirée pour l’élection Miss Guyane.



Un sourire "cassé"



Dans une autre story, un gros plan sur son sourire cassé est venu illustrer la nouvelle annonce de Diane Leyre : "Je me suis cassé un morceau de dent. Je me l'étais déjà cassée plus jeune et elle avait été réparée. Et bam ! J'ai cassé ma dent en croquant trop fort. Fou rire ici car vraiment on est à une catastrophe par jour, c'est fou". Un incident qui ne cassera pas le moral de Miss Catastrophe. “Direction le dentiste en rentrant à Paris pour réparer tout ça ! Mais je garde le sourire (cassé). Heureusement ça ne se voit pas trop sauf en gros plan comme ici, mais là c'est cadeau pour vous faire rigoler."

De retour à Paris, Miss France a continué de donner de ses nouvelles avec humour. Il semblerait qu’elle n’ait pas retrouvé son téléphone. “Honnêtement je n'ai aucune idée de s’il est en train de se baigner avec les caïmans ou s’il est en compagnie des serpents à l’heure actuelle", s'est amusée Miss France.



Malgré ces péripéties, Diane Leyre a confié avoir "adoré" son séjour en Guyane. “Les Guyanais ont été hyper accueillants”. Elle a remercié le comité Miss Guyane. “J’espère pouvoir y revenir”, a-t- elle déclaré.