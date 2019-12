Miss France essuie une pluie de commentaires racistes

Si certains sont l'œuvre de trolls (individus peu scrupuleux qui "polluent" volontairement les réseaux sociaux), d'autres semblent refléter sérieusement la pensée de leur auteur. U n florilège qui a de quoi désespérer.



Puni par la loi



Heureusement, de l'autre côté, de nombreux internautes se mobilisent pour dénoncer et signaler ces injures qui, rappelons-le, sont punies par la loi.



Lorsqu’elles sont publiques, les auteur encourent jusqu'à 6 mois d’emprisonnement et 22 500 euros d'amende. La provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciste est quant à elle punie d'un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Car le racisme n'est pas une opinion, mais un délit.