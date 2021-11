La grande Une Miss France à La Réunion : Les candidates en maillot de bain

Les photos des candidates de Miss France 2022 en maillot de bain ont été publiées. Les images de Sipa Press font le tour des réseaux sociaux. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 09:01

Les 29 plus belles femmes de France sont actuellement à La Réunion. Elles parcourent toute l'île pour préparer la cérémonie de Miss France 2022. Les candidates du concours de beauté national ont posé en maillot de bain sur les plages du département.







Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur