La grande Une Miss France: Pourtant classée 3e par le public, Lyna Boyer finit hors du Top 5

C'est la deuxième année consécutive que la candidate de La Réunion ne se qualifie pas pour la finale de Miss France. Ce n'était plus arrivé depuis 2013-2014. Le Comité Miss Réunion réagit et déplore notamment que Lyna Boyer avait été classée sur le podium par le public mais le jury n'a pas eu le même coup de coeur pour La Possessionnaise. Par Baradi SIVA - Publié le Dimanche 20 Décembre 2020 à 06:42 | Lu 996 fois

Le Comité Miss Réunion s'exprime au lendemain d'une soirée très décevante pour les Réunionnais. Lyna Boyer qui figurait dans tous les sondages et sur les réseaux sociaux comme une incontestable favorite au titre de Miss France n'a même pas atteint la finale. Ce qui laisse un goût amer...



"Lyna Boyer n'a hélas pas été retenue dans le Top 5, car le jury, composé d'ex-Miss France, l'a très mal classée (9ème place) alors que le public l'avait positionnée en 3ème position. Les votes comptant pour 50% jury et 50% public, l'addition des votes a placé Miss Réunion à la 6ème place, ce qui lui a permis de décrocher l'écharpe de 5ème dauphine", déplore Aziz Patel, président du Comité Miss France.



Lyna Boyer s'est elle aussi exprimée: "Je suis 3ème chez le public, c'est une belle performance, sachant qu'à La Réunion il était plus de 2h du matin au moment de voter. Evidemment, je suis déçue ne pas avoir atteint le Top 5, mais je rentre quand même à La Réunion avec une écharpe."



