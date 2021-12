A la Une . Miss France : Pour les candidates, c’est Noël avant l’heure

L’élection de Miss France doit se dérouler ce week-end à Caen. Si une seule candidate sera l’heureuse élue, toutes ont largement de quoi se consoler avec l’impressionnante liste de cadeaux qu’elles vont recevoir. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 11 Décembre 2021 à 08:01

Pour les candidates malheureuses de Miss France 2022, la traditionnelle paire de chaussettes fantaisie offerte par leur tante n’aura pas la même saveur cette année. Car elles vont recevoir une liste de cadeaux à rendre jaloux les enfants de Bill Gates.



Ainsi, les 29 participantes vont se voir offrir un iPad, 4 montres Festina, une robe de soirée signée Nicolas Fafiotte, une trousse de maquillage complète, un manteau, un pull marinière, deux tenues de sport le Coq sportif, des maillots de bain, des casquettes et des tenues balnéaires offerts par Hateia, Soraya, Ocean Couture, Calarena, Sloggi et Rasurel.



Vous pensiez que c’était terminé ? Et bien détrompez-vous, car elles vont également obtenir des produits solaires et de soins Corine de Farme, des produits capillaires Saint Algue, un kit de voyage offert par Maison Drouault, une doudoune Jott, une robe de soirée offerte par Pronuptia By Nicolas Fafiotte, ainsi qu'une paire de lunettes de soleil Quay Australia. Cerise sur le gâteau, les candidates ont également droit à un abonnement d’un an à TV Magazine.



Le père Noël vide sa hotte pour les finalistes et la gagnante



TV Magazine justement va offrir un iPhone 13 Pro et une paire d’Airpods aux 5 finalistes. Dans l’éventualité où ces demoiselles auraient des problèmes de ponctualité, 3 montres supplémentaires leur seront offertes par Festina. Enfin, pour éviter d’avoir à douter de leurs charmes, elles pourront se faire pomponner toute l’année grâce au soin du regard Jolicils et au soin de beauté offert par Lpg Endermologie.



Pour la gagnante, on passe de nouveau dans une catégorie supérieure. Celle qui succédera à Amandine Petit pourra déjà profiter de sa couronne Mauboussin et d’une parure de bijoux. Peugeot lui offre une voiture électrique e-2008. En plus de ces beaux présents, elle recevra encore une doudoune offerte par Jott, un vestiaire de 10 montres offert par Festina, une année de soin beauté haute technologie par Lpg Endermologie, une table de maquillage complète et des soins en institut offerts par Sothys, un ordinateur MacBook Pro 16 pouces et une télé offerts par TV Magazine, une robe sur mesure signée Nicolas Fafiotte, une année de soin du regard par Jolicils.



Miss France 2022 va également avoir à sa disposition un showroom complet de créations haute couture par Une Robe Un Soir. Chacune de ses apparitions publiques de l’année ne pourra se faire sans un passage chez le coiffeur. Elle aura un appartement à sa disposition pendant un an. C’est donc un total de 57.000€ de cadeaux pour Miss France.



Enfin, pour clore cette abondance, Air Austral offre à la nouvelle reine de beauté un voyage en classe business pour deux personnes à La Réunion. Elle sera hébergée durant une semaine au Ness By D’Océan. Nul doute qu’en cas de sacre, Dana Virin laissera ce dernier cadeau à sa 1ère dauphine.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

