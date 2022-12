A la Une .. Miss France : Marion Marimoutou est de retour à La Réunion

La 93ème élection de Miss France a eu lieu le 17 décembre dernier dans la Loire. Marion Marimoutou, Miss Réunion 2022, n’a pas atteint le Top 15. Elle revient sur son île natale après son élimination. Par Esther Louise - Publié le Mercredi 21 Décembre 2022 à 16:23

Marion Marimoutou a voyagé pendant un mois pour préparer le concours de Miss France. Après un séjour en Guadeloupe, la Réunionnaise a pris part à la cérémonie organisée dans la Loire samedi dernier.



Miss Réunion 2022 a débarqué à l'aéroport de Gillot cet après-midi. Elle se livre : “Le vol s’est bien passé. Je suis restée deux jours à Paris après l’élection. J’ai fait la touriste mais je n’ai pas pu me reposer. Dans l’avion, j’ai pu dormir pendant onze heures.”



Une élimination précoce, mais pas une défaite



C’est la première fois depuis Miss France 2014 qu’une candidate réunionnaise n’atteint pas la demi-finale. Marion Marimoutou n’a en effet pas été sélectionnée dans le Top 15.

“Je ne prends pas cela comme une défaite, pour moi j’ai tout gagné ! J’ai réalisé mon rêve de petite fille : poser les pieds sur la scène de Miss France. Je me suis dépassée, j’ai grandi et j’ai évolué. Je ne retiens que le positif”, nous confie la jeune femme.

Miss Réunion 2022 explique tout de même être contente de revenir à La Réunion : “Ma famille me manquait beaucoup, la chaleur aussi.”

Prête à reprendre son rôle d’ambassadrice, Marion Marimoutou assure que revenir sur son île lui “fait du bien”.