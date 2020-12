Miss France : Les réseaux sociaux s'enflamment contre l'injustice faite à Miss Réunion

Le titre de Télé-Loisirs est clair : Miss France 2021 : " Nous aurions pu croire que notre chauvinisme célèbre avait une fois de plus fait des siennes et que nous étions les seuls à trouver injuste l'élimination prématurée de notre Miss locale, Lyna Boyer. Heureusement que l'article de Télé-Loisirs est là pour apporter la preuve que nous n'étions pas seuls à penser ainsi.Selon le magazine, avec plus de 40.000 utilisateurs, le hastag #MissRéunion s'est imposé comme l'un des trois sujets les plus lus sur Twitter à l'annonce des cinq finalistes à l'élection.La raison : l'absence de Lyna Boyer dans les dernières prétendantes au titre. "", " #MissFrance2021 ", " #MissFrance2021 ", "peut-on notamment lire parmi les très nombreux messages déplorant l'absence de Miss Réunion, nous révèle le journal.Reste à savoir pour quelles raisons elle a été éliminée...