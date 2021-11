La grande Une Miss France : Les plus belles femmes du pays arrivent aujourd'hui à La Réunion

Le tarmac de l'aéroport Roland Garros va se transformer en podium ce jeudi matin. Les candidates de Miss France vont défiler dans l'aérogare. La Réunion sera en effet le décor des portraits qui seront diffusés lors de l'élection diffusée en direct sur TF1 le 11 décembre prochain. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 à 05:54

C'est l'événement glamour de ce mois de novembre à La Réunion. Le comité Miss France a choisi notre île comme destination pour filmer la préparation du concours national de beauté.



Les 29 candidates de Miss France arrivent ce jeudi matin à l'aéroport Roland Garros et vont parcourir le département. Les paysages de La Réunion seront donc le décor de l'émission qui sera diffusée le samedi 11 décembre et qui rassemble jusqu'à 10 millions de téléspectateurs simultanés sur TF1.



Le programme des reines de beauté n'est pas encore connu. Seule la ville de Sainte-Rose a annoncé que les 29 candidates seront à l'Anse des cascades lors de leur séjour.



Dana Virin, qui est déjà une des favorites du concours, pourra guider ses camarades d'aventure durant leur passage de quelques jours dans l'île. Miss Réunion figure dans le Top 5 des gagnantes régionales selon un sondage réalisé sur les réseaux sociaux par la page Facebook "En route pour Miss France".



Vous pourrez suivre l'arrivée des candidates de Miss France 2022 à La Réunion en direct ce jeudi matin aux alentours de 9h15. Restez connectés sur Zinfos974 !



