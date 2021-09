Miss France : Geneviève de Fontenay révèle un trucage au détriment d’une Réunionnaise

La révélation a été faite sur le site de Télé Star dans l’émission “Instant Deluxe”. Jordan Deluxe interroge Geneviève de Fontenay, celle qui a été longtemps à la tête de la société Miss France.



Elle revient alors sur l’élection de Nathalie Marquay, Miss Alsace 1986 devenue Miss France 1987 et qui a depuis eu une longue carrière comme actrice et comédienne à la télévision, au cinéma et au théâtre.



Mais Geneviève de Fontenay explique qu’elle n’aurait jamais dû porter la couronne de Miss France. L‘ancienne présidente du comité Miss France explique qu’Europe 1, qui avait participé à la diffusion de la première élection télévisée, “ne s’en sortait pas” avec le tri des votes.



Comme révélé dans l’interview de Jordan Deluxe dont l’extrait a été publié sur le site de Jean-Marc Morandini : “L’opinion publique avait voté pour une Réunionnaise. Je ne sais pas comment est venu le trucage, mais comme c'était la première émission télévisée des Miss, ils n'ont pas voulu faire d'histoire.”



Selon Geneviève de Fontenay, c’est donc Joëlle Ramyead, Miss Réunion 1986 et première dauphine de Miss France 1987 qui aurait dû devenir la première Miss France élue en direct à la télévision.