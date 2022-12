A la Une . Miss France 2023 : Le Cabinet Avisia prédit la victoire de Miss Guadeloupe grâce à l’intelligence artificielle

Miss France 2023 sera Miss Guadeloupe, a estimé le cabinet de Conseil Avisia, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et l’exploitation des données. Par P.J - Publié le Samedi 17 Décembre 2022 à 16:07

L'intelligence artificielle sera-t-elle à la hauteur des espérances ? Réponse samedi soir. La cérémonie Miss France aura lieu ce samedi 17 décembre et le cabinet de conseil Avisia prédit grâce à l'intelligence artificielle et à l'exploitation de données que l'élue 2023 sera Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, suivie de Miss Nord-pas-de-Calais. Estimations faites par le cabinet de conseil Avisia qui s'appuie sur l’intelligence artificielle et l’exploitation des donnes pour fournir ces résultats, rapporte BFMTV.



Spécialisé dans la data, le digital et la technologie, Avisia compte sur le machine learning et le web scraping. La première idée consiste à collecter tout ce qui se dit sur les Miss via les réseaux sociaux notamment sur Twitter et Instagram, de scruter les profils des Miss, leur nombre d'abonnés, le nombre de tweets qui comportent des hashtags liés. Mais aussi d'analyser si ces tweets ont des connotations positives ou négatives. Le deuxième élément qui aide la prédiction s'appuie sur les régions : certaines régions supportent plus leur Miss que d'autres. Par exemple l'année dernière, l'Ile-de-France avait beaucoup soutenu sa Miss au cours de la cérémonie, mais pas forcément en amont, ce qui a biaisé la prédiction.



"À la base ce projet a été pensé pour l'écoute des réseaux sociaux, c'est-à-dire capter ce que les gens disent sur Internet à propos des Miss, dans le but de reproduire les opinions sur les votes", explique Pascal Bizzari, directeur général associé d'Avisia, invité de l'émission Tech&Co.