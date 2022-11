A la Une . Miss France 2023 : Faites le test de culture générale

Auriez-vous réussi le test de culture générale des candidates à l’élection de Miss France 2023 ? Par L.S. - Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 à 15:00

Quelle chanteuse a sorti son nouvel album Renaissance en 2022 ? Qui a écrit Cyrano de Bergerac ? Qu’est-ce que le pithiviers salé ? Qui était Olympe de Gouges ?



Voici quelques-unes des questions de culture générale auxquelles les 29 candidates à l’élection de Miss France 2023 ont dû répondre durant leur préparation au concours en Guadeloupe.



Ce questionnaire, dont le résultat compte dans la note finale du jury de présélection, traite de divers thèmes : actualités, arts, français, logique, histoire-géographie… Les candidates avaient, comme chaque année, 40 minutes pour y répondre.



Et vous, quelle aurait été votre note ? Lancez-vous et faites le test.





​La grande finale de Miss France 2023 aura lieu le 17 décembre prochain. La gagnante de cette 93e élection succédera à Diane Leyre, Miss Île-de-France 2022.



Cette année sera marquée par des changements majeurs au niveau des règles, notamment sur les critères d’éligibilité : la limite d’âge est supprimée, les femmes transgenres, mariées, pacsées, divorcées, veuves et mères de famille peuvent candidater et les tatouages sont désormais acceptés.