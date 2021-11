A la Une . Miss France 2022 : Miss Tahiti a fait un malaise

Tumateata Buisson, miss Tahiti, a fait un malaise hier durant le stage de préparation. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 11:23

Les candidates de Miss France 2022 ne sont pas à La Réunion pour profiter de la plage. Depuis leur arrivée sur l'île, la cadence est très importante pour celles qui rêvent de succéder à Amandine Petit.



Entre les entraînements, les répétitions et les sorties officielles, les jeunes femmes sont loin d’être en mode farniente dans le département.



Un rythme particulièrement difficile lorsque l’on doit faire avec le décalage horaire entre la Polynésie française et La Réunion. En plus des 3h qui séparent le département et la métropole, la jeune femme subissait déjà les 11h entre Paris et Tahiti.



Après une sortie avec les pêcheurs locaux hier, Tumateata Buisson s’est évanouie lors d’une séance de maquillage. Prise en charge par les membres de la production et les autres Miss, elle s’est réveillée rapidement.



