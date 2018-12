Miss France 2019 : Morgane Soucramanien a-t-elle toutes ses chances?

Qui succédera à Maëva Coucke? Ce samedi, trente candidates face à des milliers de spectateurs et des millions de téléspacteurs vont s’affronter au Zénith de Lille pour tenter de remporter le prestigieux titre de Miss France 2019.



Morgane Soucramanien Miss Réunion participe à l’aventure. La jeune reine de beauté d’1m74, étudiante en droit, élue en août dernier a-t-elle des chances de ravir la couronne, à l’instar de Monique Uldaric en 1975 et Valérie Bègue en 2007?



Selon des statistiques réalisées par le magazineTélé loisirs la favorite serait plutôt Pauline Ianiro, Miss Rhône-Alpes. Le magazine a épluché les caractéristiques des dernières Miss France et les jeunes femmes âgées de 19 ans, mesurant plus 1m75, brunes et poursuivant des études de commerces et droit auraient toutes leurs chances.



L’année dernière, Audrey Chane-Pao-Kan avait décroché le titre de 4e dauphine, Ambre N’guyen 5e dauphine, Azuima Issa 4e dauphine, Ingreed Mercredi avait été suspendue en conflit avec le comité régional et Vanille M’Doihoma 2013 avait terminé en 12e position.