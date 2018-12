Miss France 2019 : 4 originaires de l'outremer sur les 5 finalistes!

La France fait l'objet actuellement d'une montée de l'intolérance et du racisme.



Hier soir, des centaines de milliers de téléspectateurs ont envoyé un immense message d'espoir en élisant une Tahitienne Miss France 2019, Miss Guadeloupe 1ère dauphine, et Miss Réunion 3ème dauphine.



Seule Miss Franche Comté sauve l'honneur de la métropole en glanant la place de 2ème dauphine, juste avant Morgane Soucramanien.



A un cheveu près, l'outremer raflait les trois premières places !



Et la 5ème place revient à Miss Limousin, une autre jeune femme métissée d'origine martiniquaise...



Quatre lauréates sur cinq ! Quel bel hommage rendu au métissage et à l'outremer !