Société Miss Excellence Réunion 2019 : Élection le 16 novembre prochain





Quatre élections aux quatre coins de l'île ont préalablement été organisées. Douze prétendantes, âgées de 17 à 24 ans, ont ainsi été qualifiées d'office à l'élection régionale.



Le rôle d'une Miss étant de donner du rêve, celle-ci doit utiliser cette capacité en la mettant au service de la Réunion et de sa population, ce, de façon respectueuse et en s'investissant également dans des œuvres à caractères humanitaires.

La finale de Miss Excellence Réunion se déroulera en présence de Christiane Lilio, présidente du Comité National et Miss France 1968, avec la présence exceptionnelle de Miss Excellence France 2019 Maëva Serra.



Un jury de professionnels de mode de beauté et de l'information sera également présent au Grand salon d’honneur de la mairie de Saint Denis, le 16 novembre prochain à 20h30.



Une seule d'entre elles sera élue et pourra représenter La Réunion en janvier 2020 pour la finale nationale à Toulouse. Pour ce faire, comme l'année dernière, un vote du public a été mis en place : Pour la Réunion et Mayotte au 7010

pour la France au 71415

Sur la photo :



- Candidate numéro 1 - Adélaïde MANTHE (1m68),

- Candidate numéro 2 - Marie Alexandra MAXIMIN (1m68),

- Candidate numéro 3 - Caroline DIJOUX (1m69),

- Candidate numéro 4 - Zoé CATHARINA (1m69),

- Candidate numéro 5 - Chloé LEBON (1m69),

- Candidate numéro 6 - Chloé LAUP (1m69),

- Candidate numéro 7 - Lalita VEERAPERMAL (1m70),

- Candidate numéro 8 - Valérie MAILLOT (1m71),

- Candidate numéro 9 - Océane MARTIN (1m74),

- Candidate numéro 10 - Oneïza COTCHÉ (1m75),

- Candidate numéro 11 - Anaïne TURPIN (1m75),

- Candidate numéro 12 - Manon CAPRON (1m76)







