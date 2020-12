Mise en service du pont de la Rivière des Galets: Automobilistes, attention !

Sur la RN1 au Port et à Saint Paul, pour permettre la fin des travaux du nouvel ouvrage sur la Rivière des Galets, la circulation sera interdite dans les deux sens entre l’échangeur du Sacré Cœur et celui de Cambaie la nuit du mardi 22 décembre.



A l’issue de cette nuit de travaux, aux alentours de 5h, le nouvel ouvrage sur la Rivière des Galets sera mis en service dans les deux sens avec une vitesse limitée à 90 km/h.



Il est demandé aux usagers d’être vigilants sur le nouveau tracé, car une nouvelle signalisation sera mise en place.



Ainsi, le pont métallique servira de voie d’accès à la bretelle de sortie Sacré Cœur dans le sens Sud/Nord et le pont béton servira de voie d’accès depuis la bretelle d’entrée Sacré Cœur dans le sens Nord/Sud.



Pour rappel, le pont métallique reste interdit aux poids lourds de plus de 19 tonnes.