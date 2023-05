Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Mise en service de la voie réservée aux Transports en Commun - RN2 Sainte-Marie La Présidente Huguette BELLO s’est rendue le lundi 3 avril au Pôle d’échange multimodal de Duparc à Sainte-Marie dans le cadre de la mise en service de la voie réservée aux Transports en Commun sur la 2x2 voies de Sainte-Marie entre la ravine des Chèvres et Duparc. Les Vices-Présidents Céline SITOUZE et Patrice BOULEVART, ainsi que les Conseillers Régionaux Frédéric MAILLOT et Fabrice HOARAU étaient également présents.





La délégation présente ce matin a pu tester en temps réel cette voie dans un bus à étage Car Jaune. 15 minutes à peine ont suffi pour faire la traversée de cet axe.



« A la Région Réunion, nous sommes sur la voie sage du transport en commun et sur la voie visionnaire du transport ferroviaire. Je travaille avec beaucoup de ferveur pour que notre terre de La Réunion soit exemplaire. »

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion



« Nous allons faire en sorte qu’il y ait davantage de bus sur le réseau, proposer davantage de rotations. Pour cela, nous avons aussi besoin d’infrastructures. »

Patrice BOULEVART, Vice-Président de la Région, en charge de la mobilité



La VRTC aura coûté 27 millions d’euros, avec une participation à hauteur de 60% du FEDER.

