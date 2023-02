Revenir à la Rubrique CASUD Mise en service de la première chaîne de refoulement de l'eau potable

Dans le cadre du projet d'amélioration de la desserte en eau potable du secteur de la Crête à Saint-Joseph et de la mise en service de la 1ere chaîne de refoulement de l'eau potable sur le secteur concerné, la CASUD a organisé, ce lundi 13 février 2023, une conférence de presse, présidée par Jacquet Hoarau, 2eme Vice-président de la CASUD en charge de la délégation eau. Les 2 vice-présidents de la CASUD issus u conseil municipal de Saint-Joseph, Jeannot Lebon et Alin Guezello, étaient également présents. Invités également, le maire et les 2 autres Vice-présidents de la CASUD de Saint-Joseph se sont fait représentés. Cette conférence de presse a permis au Vice-président délégué à l'eau, d'une part de rappeler que l'accès à l'eau pour tous est la priorité du Président de la CASUD André Thien Ah Koon, et d'autre part, de présenter les différents travaux réalisés et à venir. Le secteur de la Crête alimenté en gravitaire à partir de la Galerie de Grand Galet ne permettait pas jusqu'à aujourd'hui d'avoir de l'eau en quantité suffisante en période sècheresse.

Avec la mise en route, ce jour, de la 1ere chaine de refoulement de l'eau potable par pompage du Réservoir R 13 situé chemin Terrain Galet à la Crête vers le Réservoir R 14 situé plus haut, la quantité en eau fournie à 4000 habitants répartis notamment entre la Crête et le secteur Est de Saint-Joseph a été augmentée. Cette 1ere chaîne de refoulage permet ainsi de passer d'un débit d'eau de 80 m3 / heure à 200 m3 / heure. Ce qui multiplie quasiment par 3 le volume d'eau distribué. Le coût des travaux nécessaires a été de 350 000€ financés par la CASUD. D'autres travaux, pour un investissement de 20 millions € financés par la CASUD et ses partenaires tels que l'Europe et l'Etat, sont prévus. Ils seront réalisés en 4 phases et livrés progressivement (2029 pour la dernière phase). Ils permettront, entre autres, la mobilisation d'une nouvelle ressource à savoir le forage Kervéguen, la modernisation de la chaîne de pompage, le renforcement des canalisations, la création de nouveaux réservoirs. Le démarrage de la mission de maîtrise d'oeuvre est prévue pour ce mois de février 2023. A terme, l'ensemble de ces travaux permettront entre autres aux habitants de la Crête, mais aussi de Parc à Moutons, d'avoir une ressource en eau potable toute l'année, 365 jours sur 365. A l'issue de la conférence de presse, les vice-présidents de la CASUD, Jacquet Hoarau, Jeannot Lebon et Alin Guezello ont mis en marche le système de pompage afin que la distribution augmentée de l'eau potable puisse se faire au bénéfice de la population de Saint-Joseph"





