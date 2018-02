Mise en place de nouveaux filets anti-requins à Boucan Canot

Entre filets anti-requins, vigies immergées ou en surface, la Région et l’Etat ne cessent d'expérimenter de nouveaux moyens pour sécuriser la baignade et empêcher les requins de rejoindre les côtes de Boucan Canot. Des drones ont également été mis en place pour surveiller les plages.



Ces nouveaux dispositifs innovants font suite à la création du Centre de ressources et d’appui de la crise requin (CRA), à l’initiative du Préfet, qui prévoit un plan d’actions jusqu’en 2020.



Le CRA, ainsi que trois sociétés prestataires (SUBSITECH, SA Coqueret, Eiffage), ont décidé de mettre en place trois nouveaux filets de 30 mètres. L’installation a débuté le 12 décembre dernier, interrompue par les intempéries et les congés BTP. Leur test a commencé en ce début de mois de février 2018 et durera pendant six mois.