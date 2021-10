Mise en place de la nouvelle gouvernance du CPCS

A l’issue de la réunion du Comité Paritaire interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CPCS) qui s’est tenue ce jour, une nouvelle équipe de gouvernance a été mise en place :

• Pierre-Emmanuel THONON (JA) est élu co-président du CPCS, représentant les agriculteurs.

• Florent THIBAULT est élu co-président du CPCS, représentant les industriels.



Isidore LARAVINE (CGPER) et Sylvie LE MAIRE ont été désignés en qualité de membres du bureau du CPCS, représentants respectivement les agriculteurs et les industriels.



Le Syndicat du Sucre de La Réunion prend acte de la mise en place de cette nouvelle équipe qui aura à coeur de poursuivre, au bénéfice des 18.300 emplois que constituent la filière canne-sucre, les travaux sur les dossiers aussi bien stratégiques que techniques de la filière.