Communiqué Mise en place d’un traitement endobronchique innovant contre l’emphysème pulmonaire au CHU de La Réunion

Cette technique innovante, déployée pour la première fois sur l’île en juin dernier, permet de réduire le volume pulmonaire des patients emphysemateux grâce à de valves introduites dans les bronches qui permettent de vider l’air des zones atteintes et devenues inutiles pour la respiration. Peu invasive ne nécessitant aucune incision, la pose de ces valves permet un gain non négligeable de qualité de vie et une respiration plus confortable au quotidien. Par NP - Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 à 16:20

L’emphysème pulmonaire se caractérise par une destruction irréversible des alvéoles pulmonaires touchant près de deux millions de personnes en France.



Essentiellement liée au tabagisme, l’emphysème peut aussi être lié à l’exposition à certains produits chimiques mais aussi à l’usage prolongée de la cuisine traditionnelle créole au feu de bois ou au travail à proximité des alambiques utilisés, par exemple, pour la distillation d’huile de géranium, à La Réunion.



L’emphysème est responsable d’une une perte d’élasticité pulmonaire qui ne parvient plus à rejeter la totalité de l’air inspiré, et de ce fait, le poumon se dilate peu a peu. Chez certains patients, la cage thoracique peut se dilater jusqu’à 2 fois sa taille normale provoquant ainsi un essoufflement ou des difficultés respiratoires chez la personne atteinte. Sans traitement, l’insuffisance respiratoire s’installe et devient progressivement extrêmement invalidante.



S’il n’existe, pour le moment, aucun traitement curatif, l’arrêt du tabac, certains traitements palliatifs inhalés et la réhabilitation respiratoire contribuent à limiter l’impact de la maladie. Dans les cas les plus graves d’emphysème, un traitement chirurgical (greffe pulmonaire) peut parfois être proposé au patient.



Accessible depuis quelques années seulement, cette nouvelle technique est remboursée à 100 % par l’Assurance maladie. A date, le traitement de l’emphysème par la mise en place de valves endobronchiques est l’unique solution thérapeutique peu invasive et réversible, permettant d’améliorer la qualité de vie respiratoire des patients.



Cette technique inédite à La Réunion ne convient pas à toutes les personnes atteintes d’emphysème sévère, et un bilan exhaustif préalable est nécessaire.

Pour en bénéficier, les malades doivent répondres à plusieurs critères prédéfinis tels que :

- l’arrêt total du tabagisme depuis au moins 4 mois,

- un lobe pulmonaire tres atteint par l’emphysème dont ses contours sont imperméables

- l’absence d’infection respiratoire recidivantes



La mise en place de ces valves s’effectue en deux étapes, au cours d’hospitalisations courtes, par des interventions sous anesthésie générale à l’aide d’un endoscope. Les effets bénéfiques de la pose de cette valve peuvent être constaté très rapidement, seulement quelques jours après la seconde intervention.

Les patients éligible à ce nouveau dispositif seront orienté directement par leur pneumologue vers les spécialistes du CHU de La Réunion qui établiront, ou non, la compatibilité du malade avec ce protocole de soin. Les premières réductions endoscopiques de volume de l’emphysème par la pose de valves endobronchique ont été réalisées avec succès le 27 juin dernier Au CHU de La Réunion, assisté par le Dr Thomas EGENOD du CHU de Limoges. A terme, le Dr Valérian BOURINET, chef du service de pneumologie du site Sud de l’établissement envisage le traitement d’une quinzaine de patients réunionnais par an.