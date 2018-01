Mise en place d'un règlement local de publicité, exprimez-vous !

Votre avis nous intéresse. Dans le cadre de la mise en place d’un règlement local de publicité (RLP), la mairie de Saint-Paul vous invite à vous exprimer (1). Le règlement local de publicité sera le document opposable, qui permettra par ailleurs au Maire de disposer du pouvoir de police en matière de publicité.



L’installation des publicités, des pré-enseignes et des enseignes est en effet réglementée par le Code de l’Environnement. Des dispositions visent à permettre la liberté de l’affichage tout en assurant la protection du cadre de vie et des paysages. Néanmoins, afin de s’accorder au contexte local, le conseil municipal a voté la mise en place d’un RLP qui définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions de la règlementation nationale.



Après un travail de recensement des dispositifs installés entre avril 2010 et avril 2011, il s’est avéré que 30% des installations publicitaires étaient en infraction, à divers titres, par rapport à la réglementation nationale applicable. Les dispositifs restant, n’aidaient pas davantage à une amélioration notable de la situation car ne répondaient pas non plus aux attentes dans le cadre d’une valorisation de la commune. D’ou le projet de RLP à Saint-Paul.



L’objectif est multiple. Le RLP permet l’amélioration du cadre de vie et de l’image de la ville. Il aide à protéger les paysages, à préserver et à mettre en valeur l’environnement.



Il est à noter cependant que des restrictions apportées à la présence publicitaire pour des motifs autres que les préoccupations environnementales et de cadre de vie ne pourront pas être retenues dans le cadre du RLP telle que la présence aux abords d’établissements scolaires, de risques pour la sécurité, la circulation routière ou encore le contenu ou à la nature des informations, ne pourront pas figurer dans ce document.



La nouvelle réglementation, qui, globalement vise à limiter la présence des publicités, enseignes et pré-enseignes sur le territoire communal, s’inscrit dans une préoccupation de mise en valeur des stations balnéaires (Saint-Gilles-les-Bains, l’Hermitage-les-Bains, La Saline-les-Bains) des zones d’activités (Savanna, Cambaie), etc….. La multiplication des dispositifs publicitaires et l’installation de nouveaux supports constituent une nuisance et une pollution visuelles qui dégradent de façon significative le cadre de vie local. L’objectif général poursuivi par l’adoption d’un règlement local de publicité sera de contribuer à une meilleure gestion de la présence publicitaire sur le territoire de Saint-Paul.



(1) Courrier en mairie : CS 51015 97864 Saint-Paul Cedex / courriel : mairie@mairie-saintpaul.fr / Registre à la Direction Environnement et Cadre de Vie – Pôle développement durable / Service salubrité et gestion des pollutions