Société Mise en place d'un marché de producteurs de Ste-Suzanne En lieu et place du marché forain traditionnel du mardi matin de 6H à 13H, la ville de Sainte-Suzanne met en place un marché des producteurs :

Conformément aux dispositions de la loi sur l’urgence sanitaire et afin de lutter contre la propagation du virus covid-19, les marchés ouverts ne sont plus autorisés sauf dérogation.



Toutefois, afin de prendre en compte les besoins en approvisionnement de la population en produits frais, la Ville de Sainte-Suzanne a obtenu de Monsieur le Préfet, une mesure dérogatoire qui autorise la tenue d’un marché des producteurs de Sainte Suzanne en lieu et place du marché forain traditionnel du mardi matin de 6H à 13H.



Cette mesure permet également aux producteurs de la commune de pouvoir écouler leurs produits, à travers un circuit court et donc contribue à garantir la continuité économique de leur exploitation, essentielle en temps de crise.



Pour la sécurité de tous, les règles suivantes sont imposées par la Préfecture et feront l’objet d’une surveillance attentive de la part des services municipaux :



• Le nombre maximal de stands sera fixé à 15 ;

• Une distance minimale de 4 mètres devra être respectée entre chaque stand ;

• Chaque commerçant devra organiser la vente de façon à ce qu’une distance de 1 m minimum

soit respectée entre chaque client, au sein de la file d’attente. Afin de faciliter le respect de

cette distance, un marquage au sol sera opéré ;

• Au sein du marché, le respect de tous les gestes barrières sera strictement observé, avec

notamment le lavage régulier des mains. Les commerçants serviront eux-mêmes leurs clients

et toute manipulation des produits par ces derniers sera interdite ;

• Un contrôle permettant de limiter à cent (100) le nombre de personnes présentes

simultanément au marché sera mis en place.



Les exploitants agricoles de Sainte-Suzanne sont donc invités à prendre attache auprès des services municipaux au 02 62 52 30 02, afin de s’inscrire dans ce dispositif.



En plus de ce marché de producteurs, la ville de Sainte-Suzanne a décidé de privilégier des espaces de vente sécurisés. Ainsi, la commune a délivré des Autorisations d’Occupation Temporaires (AOT) du domaine public pour des producteurs de Sainte-Suzanne afin qu’ils puissent vendre directement dans leur quartier. Il appartient alors aux agriculteurs de s’organiser pour proposer un roulement pour chaque espace de vente qui sera installé dans leur quartier.



Toutes ses mesures prises par la ville de Sainte-Suzanne visent à permettre à la population de s’approvisionner en produits frais à proximité de leur domicile et de soutenir les agriculteurs de Sainte- Suzanne en grande difficulté avec cette crise sanitaire liée au COVID-19. Zinfos974 Lu 278 fois







Dans la même rubrique : < > Eloleo : l’application mobile s’étend maintenant à l’ensemble des producteurs de l’île Crous : La bourse et l’aide au mérite pour le mois d’avril mises en paiement