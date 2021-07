Communiqué Mise en ligne du nouveau site RisquesNaturels.re à La Réunion

Le site www.risquesnaturels.re est destiné à informer sur l’état des risques naturels à La Réunion. Mais il servira également de porte d’entrée vers les sites internet des principaux acteurs de la gestion et prévention des risques naturels à La Réunion. Le communiqué de l'AGORAH : Par N.P - Publié le Lundi 26 Juillet 2021 à 10:48





La sensibilisation et la diffusion des informations liées à ces risques naturels sur le territoire passent aujourd’hui par ce type d’outil pédagogique et accessible à tous.



Besoin d’infos sur les Plans de Prévention des Risques ? De consulter les cartographies des aléas ? D’accéder à des conseils ou à des chiffres clés sur les risques et l’aménagement ? De connaitre quels sont les zonages sur votre parcelle ? Tout ceci est accessible sur ce site mis en œuvre par l’AGORAH et financé par son conseil d’administration (la Région, l’Etat, les 5 EPCI de l’île et l’ARMOS).



Dans le détail, le nouveau site, pensé avec ses partenaires, propose :



Un nouveau design

Avec sa nouvelle architecture, se voulant plus moderne et en accord avec les standards actuels du web, cette refonte a permis d’obtenir un site plus ergonomique et plus souple, favorisant une meilleure expérience de navigation.



Un contenu retravaillé

Le nouveau site permet aujourd’hui d’accéder à l’ensemble du contenu de manière claire et efficace, tout en remettant au goût du jour l’ensemble des éléments déjà présents sur le site précédent (Conseils, Actualités, Règlementation,…).



Des tableaux de bord numériques et interactifs

La refonte de ce site a également permis le développement de nouveaux outils de communication très visuels, dont des tableaux de bord interactifs, qui par de simples jeux de filtres donnent des informations à différentes échelles. Cet outil valorise l’ensemble des données issues de la thématique des risques, associées à des données relatives à la dynamique territoriale réunionnaise.



Un nouveau module cartographique

Tout comme les tableaux de bord interactifs, le module cartographique est l’un des nouveaux outils développés par l’agence. Le but étant de donner à l’utilisateur l’accès à l’ensemble des informations liées à sa parcelle. Pour ce faire, le site facilite la recherche des parcelles par une double entrée (numéro de parcelle cadastrale ou adresse de la parcelle).



Tout comme la connaissance sur les risques évolue en continu, cette nouvelle version du site www.risquesnaturels.re continuera de s’enrichir en fonctionnalités et contenus tout au long de son existence.



LOCALISEZ VOTRE BIEN



