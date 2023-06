Communiqué Mise en examen de Vanessa Miranville : Patrice Lauriol demande la suspension de ses fonctions de maire

Patrice Lauriol, représentant le mouvement citoyen « La Possession De Demain », s’exprime sur la mise en examen de Vanessa Miranville et demande la suspension de ses fonctions de maire. Par N.P - Publié le Mercredi 14 Juin 2023 à 11:59

Le communiqué :



Tout comme les Possessionnaises et les Possessionnais, nous apprenons la mise en examen de Vanessa MIRANVILLE, actuelle Maire de la Possession, dans le cadre d’affaires de harcèlement moral.



En 2014, la Maire de la Possession a signé la charte ANTICOR qui prévoit en son article 5 « La suspension des fonctions exécutives de tout élu mis en examen pour atteinte à la probité ».



Nous faisons confiance en la Justice qui tranchera en faveur de la probité ou pas, mais sans jouer sur les mots, il s’agit bien là de « harcèlement moral » et de pratiques qui depuis 2014 ne cessent de s’exercer sur un certain personnel communal.



En effet, ses pratiques de management et de gestion des ressources humaines sont bien connues de tous. Pour ne citer que la « valse » des Directeurs Généraux de Service qu’elle aura épuisés durant ses mandats.



Il ne suffira plus de tenter de détourner l’attention des Possessionnais par une diversion bien orchestrée via le chant ou la danse ou par des déclarations sur ses présumés bons sentiments, mais de répondre clairement à des faits d’une gravité particulière. L’atteinte en général aux personnes et en le cas d’espèce des personnels communaux, les touchant dans leur respect, leur dignité par le doute sur leur conscience et leur manière de servir.



Face à la gravité des faits et dans le but de prendre un certain recul, nous demandons à la Maire de la Possession, non pas de démissionner de son poste d’élue, mais bien de transmettre ses fonctions de Maire à un de ses pairs le temps de sa mise en examen, par une suspension de son mandat. Ainsi, elle pourra pleinement se consacrer à la préparation de sa défense.



Il est grand temps, si tel est son cas, de véritablement démontrer au grand jour ses valeurs éthiques, de transparence et je cite « de respect des gens et des êtres humains en général ».



Nous laissons la Justice trancher !