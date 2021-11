A la Une .. Mise en danger d’autrui : Le pilote d’hélicoptère de Pierrefonds relaxé

Poursuivi pour mise en danger d’autrui, Sully M., pilote d’hélicoptère basé à Pierrefonds, a finalement été relaxé. Par NP - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 10:08





Le 11 octobre 2020, Sully M. a proposé une ballade à trois de ses amis, de Pierrefonds à la plateforme d’aéromodélisme de Bois d’Olives. Un vol qui a fait l’objet d’un signalement par un contrôleur de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) pointant notamment le non-respect des règles de sécurité.



Le parquet avait requis deux mois de sursis simple et 250 euros d’amende.



"Cet épisode révèle en effet l’iniquité des appréciations faites unilatéralement par la BGTA et la DSAC OI, à partir d’un film amical d’amateur, pour tenter de condamner à tout prix un usager dont la réputation de pilote, comme de seul technicien de l’île, agréé par l’aviation civile elle-même pour intervenir sur les hélicoptères de type Robinson R22 et R44, sont pourtant de notoriété indiscutable", a réagi Philippe Balliste, le président du Syndicat Aéronautique de PIERREFONDS (SAP).

. Le tribunal a considéré que les infractions reprochées n’étaient pas constituées. Les arguments de son conseil Massimo Bianchi ont convaincu.Le 11 octobre 2020, Sully M. a proposé une ballade à trois de ses amis, de Pierrefonds à la plateforme d’aéromodélisme de Bois d’Olives. Un vol qui a fait l’objet d’un signalement par un contrôleur de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) pointant notamment le non-respect des règles de sécurité."Cet épisode révèle en effet l’iniquité des appréciations faites unilatéralement par la BGTA et la DSAC OI, à partir d’un film amical d’amateur, pour tenter de condamner à tout prix un usager dont la réputation de pilote, comme de seul technicien de l’île, agréé par l’aviation civile elle-même pour intervenir sur les hélicoptères de type Robinson R22 et R44, sont pourtant de notoriété indiscutable", a réagi Philippe Balliste, le président du Syndicat Aéronautique de PIERREFONDS (SAP).