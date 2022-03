Mise à disposition des usagers d’un broyeur pour végétaux de petit calibre

La CIREST propose aux habitants résidant sur le territoire Est, le prêt gratuit d’un petit broyeur électrique pour les déchets de jardin.Il s’agit d’un broyeur mobile montés sur roues, facilement transportable, capable de broyer des branches d’un diamètre de 4 cm maximum.Le produit obtenu (broyat) peut être utilisé en apport dans le compost, mais aussi en paillage au pied des arbres ou dans le potager.Les habitants de l’Est devront signer une convention de mise à disposition, et venir récupérer et rapporter le broyeur au siège de la Cirest, 28 rue des Tamarins, Pôle Bois (Bras-Fusil) de Saint-Benoit.Réservation et formalités de prêt du broyeur : com@cirest.fr