Mis en examen pour viol, l'islamologue Tariq Ramadan incarcéré à Paris

Visé par deux plaintes pour des faits qui auraient été commis en France en 2009 et 2012, l'islamologue suisse Tariq Ramadan a été mis en examen hier pour viols au terme de deux jours de garde à vue. Il a été incarcéré dans la foulée.



La première plaignante, "une ancienne pratiquante salafiste devenue militante féministe l'accuse de l'avoir violée en 2012 ans un hôtel parisien" indique BFMTV.



La seconde, à laquelle Tariq Ramadan a été confronté lors de sa garde à vue, affirme que le théologien l'avait violé en 2009 dans une chambre de l'ancien hôtel Hilton de Lyon. Cette dernière a par ailleurs révélé une cicatrice à l'aine de son présumé violeur.



Tariq Ramadan, qui a reconnu l'existence de cette cicatrice, nie tout rapport sexuel avec cette femme. À la fin de l'audition, l'universitaire a refusé de signer le procès-verbal.



Dans l'attente du débat qui aura lieu dans quatre jours entre le juge des libertés et de la détention et ses avocats à propos d'un éventuel placement en détention provisoire, Tariq Ramadan a été incarcéré.