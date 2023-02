Mis en examen pour homicide involontaire, Pierre Palmade placé sous contrôle judiciaire.

Après le grave accident de la route qu’il a provoqué en conduisant sous l'empire de la cocaïne, Pierre Palmade a été mis en examen ce vendredi pour homicide involontaire - une femme enceinte victime de l’accident ayant perdu son bébé. L'humoriste a été placé, par le juge des libertés et de la détention, sous assignation à résidence au sein d’un service d’addictologie d’un hôpital, sous surveillance électronique.



Visé par une information judiciaire des chefs « d’homicide involontaire et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants », le comédien se trouve en état de récidive pour avoir été condamné en 2019 pour acquisition de stupéfiants.



Le parquet de Melun, qui avait requis devant le juge des libertés et de la détention, va faire appel.



Pour rappel, le vendredi 10 février dernier, Pierre Palmade conduisait une voiture qui a percuté un autre véhicule sur une route départementale de Seine-et-Marne. Il était alors sous l'empire de la cocaïne. Outre l'acteur, l’accident a fait trois blessés graves : un homme, son fils et sa belle-sœur enceinte, laquelle a perdu son bébé.



Le conducteur de la voiture percutée et son fils âgé de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation dans un état grave, a précisé le procureur de Melun par voie de communiqué vendredi midi.