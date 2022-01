A la Une . Miraculé de St-Paul : Il fonce sur les pompiers avec 2,44 g/l dans le sang

Pour se vider la tête après une journée de travail, un jeune conducteur de 25 ans, alcoolisé et zamalé, a percuté un équipage de gendarmerie et un fourgon de pompiers qui étaient en train d'intervenir sur un accident de la route. Son permis ne lui avait pas été retiré sur le champ. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 15:08

"On ne m'a pas demandé de rendre mon permis, mais depuis j'ai choisi de ne plus conduire jusqu'à mon jugement", a expliqué Kevin Jean C. à la barre du tribunal correctionnel ce vendredi matin. Vêtu d'un pantalon bleu marine bien coupé et d'une chemise classique à motifs, le vingtenaire a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés.



Ce 15 novembre 2020, il a eu une chance incroyable de ne tuer personne lorsqu'après s'être alcoolisé et avoir fumé deux joints de cannabis, il est sorti faire un tour en voiture dans Saint-Paul pour "se vider la tête" et évacuer des problèmes personnels.



Les secours qui étaient en train d'effectuer le balisage d'un accident qui venait de se produire une heure auparavant ont également eu une chance incroyable, tout comme les gendarmes qui sécurisaient la zone. Personne n'avait été blessé. "Quand j'ai vu les lumières, c'était trop tard", explique le prévenu qui roulait à 110 km à l'heure ce samedi là, vers 1h du matin.



Une flèche lumineuse visible à 300 mètres



"Il y avait un camion de balisage muni d'une flèche de balisage visible à 300 mètres à la ronde", a précisé le ministère public. Des cônes étaient disposés sur la chaussée et un mât lumineux venait d'être installé. Les gyrophares des secours étaient allumés. Mais rien n'avait arrêté le chauffard.



Huit mois de prison avec sursis et une suspension de permis pendant un an ont été requis à son encontre par le parquet. Une proposition que le tribunal a suivi.