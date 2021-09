La grande Une Miracle sur la route des Tamarins vu l'état de la voiture percutée

Les routes réunionnaises ont été le théâtre d'un nouvel accident qui a vu la conductrice d'une voiture sortir indemne d'un amas de tôle. "Un miracle" selon un automobiliste présent sur place et une évidence au vu des images. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 13:48





L'état de sa voiture donne une idée de la violence du choc. De façon assez improbable,



Les sapeurs-pompiers sont intervenus mais ont eu l'agréable surprise de découvrir la conductrice indemne. Elle a pu sortir seule de l'habitacle froissé par la collision.



Selon un témoin présent sur la quatre voies et prenant la direction du nord, la jeune fille d'une vingtaine d'années a pu sortir rapidement de la voiture sans l'aide de personne et sans aucun hématome visuel. "C’est après qu’elle a réalisé l’ampleur de l’accident et a commencé a être sous le choc. Vu l’état de la voiture et comment ça s'est passé, c'est une miraculée", affirme un témoin circulant sur la route des Tamarins.



Le véhicule, broyé sur son flanc droit, ce qui confirmerait le scénario qu'il a été pris en sandwich entre le semi-remorque et le muret central, a fini sa course sur la voie de dépassement dans le sens opposé.



Selon les premiers constats en effet, le semi-remorque aurait vu l'un de ses pneus éclater à hauteur du pont de la Grande Ravine. Le poids-lourd s'est alors transformé en engin incontrôlable. Il transportait un container.



Dans le sens Nord-Sud, le semi s'est immobilisé sur la voie de dépassement, contre le muret central de séparation des voies.



Le centre régional de gestion du trafic a été contraint de fermer l'axe rapide à 12H30 dans le sens Sud-Nord, celui où la priorité était de permettre aux pompiers d'intervenir en toute sécurité sur le véhicule léger.



Les véhicules en provenance du sud étaient alors priés de sortir à l'échangeur des Colimaçons et de se diriger vers les lacets de la RD12 menant au littoral de Saint-Leu et poursuivre leur itinéraire vers le nord via l'ancienne route nationale du bord de mer.



