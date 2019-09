A la Une .. Miracle après 30 heures en pleine mer sur un bateau coupé en deux ! Ils ont dérivé 30 heures au large de La Réunion. Deux marins pêcheurs ont été secourus sains et saufs. L'origine de cet accident ne nous est pas communiquée pour l'instant. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) et la préfecture ne se prononcent pas pour l'instant car l'enquête ne fait que commencer.



Après de rapides vérifications, le CROSS constate que le navire n'est effectivement pas à quai. Grâce aux informations de dérive très précises, transmises par les navires de pêche en mer, le CROSS parvient à déterminer une zone probable où retrouver les deux marins.



Sur la base de cette analyse, le CROSS active sans délai un dispositif de recherche centré sur cette zone située à 110 km environ à l'Ouest de la Réunion. Au cours de la nuit, les premières recherches sont conduites avec l'appui des navires de pêche et de commerce en transit dans la zone. Au lever du jour, ce dispositif est complété par un aéronef de l'armée de l'air de type CASA 235 envoyé en mission depuis Gillot pour participer aux opérations de recherche. Cet appareil des forces armées de la zone sud de l'océan indien (FAZSOI) est stationné au DA 181.



Bilan médical : OK



Le vendredi 27 septembre, peu après 08h00, le porte-conteneurs "SILVIA", battant pavillon des Îles Marshall, dérouté par le CROSS vers la zone de recherche détecte des signaux lumineux non loin de sa position. Le CASA de l'armée de l'air rallie la position et confirme la présence des deux marins pêcheurs, en vie, sur leur navire.



Ils sont alors récupérés à bord du porte-conteneurs "SILVIA". Le bilan médical effectué par le centre de consultation médicale maritime (CCMM) de Toulouse (Hôpital Purpan), contacté par le CROSS est rassurant : aucune blessure grave n'est constatée.



Le CROSS organise actuellement le retour des marins. Le SILVIA fait route vers la Réunion où les marins rescapés seront débarqués en début d'après-midi avec l'appui de la vedette de la station SNSM de Saint Gilles les Bains.



Une enquête est diligentée pour connaître les circonstances de cet événement de mer à l'issue heureuse. Le jeudi 26 septembre 2019 à 21h45, la famille du patron pêcheur du navire "LE PIANA" indique au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La Réunion être sans nouvelles des deux marins présents à bord. Le ligneur, parti en mer le mardi précédent, avait en effet prévu de rentrer après quarante-huit heures de pêche.







