Courrier des lecteurs Minute de silence refusée à l’assemblée pour l’infirmière en psychiatrie tuée aux Deux-Sèvres !

Le fait dramatique remonte à jeudi dernier à Thouars, à la veille de la saint-Valentin près de Poitiers, une infirmière psychiatrique de 30 ans, mère de deux enfants a été tuée par un patient du Centre hospitalier des Deux-Sèvres, lors d’une tentative de fuite de ce même patient.



Afin de rendre hommage à cette jeune mère de famille décédée dans l’exercice de ses fonctions à l’hôpital psychiatrique. La Députée Caroline Fiat a réclamé ce mardi à l’assemblée nationale, une minute de silence, qui a été refusée illico presto par le Président de cette même assemblée.



C’est vrai que ce meurtre a été passé sous silence lors de la grève du 14 février mais aussi du fait que, l’élection municipale de Paris avec la démission de l’ancien porte parole du gouvernement et la désignation d’une nouvelle candidature à la Mairie de Paris, ont occulté une fois encore, ce fait grave en milieu de la psychiatrie.



Pourtant, lors de la venue de la commission parlementaire à la Réunion dont Madame la Députée Fiat faisait partie de la délégation. Nous avions fait remonter les diverses problématiques que connaissent notre Département en santé mentale. Et, outre la sous-dotation de la psychiatrie Réunionnaise qui demeure à notre sens le « parent pauvre de la santé », bien que comblée en partie depuis. Nous avons aussi fait part d’abord, un manque de structure spécialisée à la Réunion pour les malades très difficiles, et aussi par un manque moyen, également une reconnaissance et de valorisation pour tout le personnel exerçant en milieu de la psychiatrie.



Et, nous avons insisté, que depuis le diplôme unique d’infirmier a été mis en place, la spécialisation prévue pour les infirmiers psychiatriques est restée sans réponse dans le cursus de formation. Alors qu’une année de spécialisation était attendue.



Nous avons parlé des agressions, de violence, des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus en plus….En résumé, un mal être généralisé des soignants à l’hôpital public qui perdure sans qu’aucune réponse soit été apportée. D’ailleurs, les grèves qui persistent depuis plus d’un an, témoignent le malaise hospitalier de manière générale mais aussi en santé mentale. Sans oublier encore la nouvelle reforme de retraite qui pénalisera à coup sûr la fonction publique hospitalière qui provoque déjà souffrances et inquiétudes.



Alors, fallait-il absolument, montrer son désamour au personnel hospitalier en refusant la minute de silence demandée la Députée Caroline Fiat suite au drame survenu dans l’exercice des fonctions ?



C’est ainsi pour calmer l’immense émotion de l’hémicycle, le nouveau Ministre de la Santé Olivier Véran a pour sa part annoncé qu’il se rendrait « dans les prochains jours à Thouars, à la rencontre des équipes de l’unité psychiatrique».



Espérons simplement, que ce Ministre sera enfin à l'écoute du personnel hospitalier et qu'il apportera des réponses rapides, précises et pertinentes pour la santé mentale et la psychiatrie de l'Océan Indien. JCC







