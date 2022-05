Minute de silence en hommage au gendarme Jean Jacques Bloy

La DTPN de Mayotte s'est associée à l'hommage national qui s'est déroulé à Foix en Ariège ce jeudi 19 mai 2022.



Les militaires rendaient hommage au gendarme Jean Jacques Bloy, décédé dans l'exercice de ses fonctions le 13 mai dernier. L'ensemble des agents, tant actifs qu'administratifs, en civil, et en tenue se sont rassemblés dans la cour de la DTPN à Mamoudzou, où un message a été lu en son honneur, avant qu'une minute de silence soit respectée.



A Foix, c'est le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a présidé la cérémonie d’hommage national aux côtés du préfet de Haute-Loire Eric Étienne, avant des obsèques en l'abbaye Saint-Volusien, dans la plus stricte intimité. Une minute de silence a été observée par l’ensemble des agents de la préfecture.



Le gendarme Jean-Jacques Bloy, 37 ans, a été victime d’une lourde chute à moto le 13 mai alors qu’il était en mission de reconnaissance d’itinéraire sur la commune de l’Herm en Ariège.



Âgé de 37 ans, marié et père de deux enfants, il était affecté à la brigade motorisée de Saint Girons depuis le 1er septembre 2020 et servait en gendarmerie depuis 2005.



Il a été promu au grade de major à titre exceptionnel, cité à l’ordre de la gendarmerie avec attribution de la médaille d’or de la défense nationale et décoré de la médaille de la sécurité intérieure.