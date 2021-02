La grande Une Ministre des Comores allocataire du RSA et assuré CMU: CAF et CGSS planchent toujours sur le préjudice

Un ministre de l’Union des Comores sur les bancs d’un tribunal correctionnel à La Réunion. C’est ce qui pourrait arriver si le procureur de la République venait à donner suite à la plainte pour suspicion de fraude déposée par la CAF de La Réunion. En attendant, le montant du préjudice subi par les deux caisses n'est toujours pas déterminé. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 5 Février 2021 à 14:41 | Lu 749 fois

Au mois d’octobre dernier, nous vous montrions la troublante attestation de droits à la Complémentaire santé solidaire (ex-CMU-C) ouverts pour un certain Dhoifir Dhoulkamal. Notre informateur prend le soin de désigner le fraudeur aux alloc’ comme étant un ministre de l’Union des Comores.



N’ayant à première vue pas le profil au vu de son CV en béton (voir plus bas), nous interrogeons la CGSS de La Réunion qui botte en touche à ce moment-là. La direction de la Sécu nous répond simplement "prendre en compte ce signalement" tout en promettant d’examiner le document. Les prénoms et noms pouvant d’ailleurs prêter à quiproquo dans un archipel à l’état-civil défaillant, la prudence est en effet de mise à ce moment-là.



Quatre mois plus tard, le train du contentieux est bel et bien en marche. La direction de la CGSS Réunion a, depuis, "suspendu les droits à la Complémentaire santé solidaire de M. Dhoulkamal". Et s’agit-il bien de la personnalité politique de premier plan aux Comores ? C'est désormais une certitude.



Les deux organismes sortent la calculette



"La CGSS a agi en effet cascade", nous répond son directeur de cabinet puisque "la CAF a déjà poussé son investigation et a coupé le RSA de ce bénéficiaire."



En clair, précise-t-il en effet, les droits à la CMU-C sont ouverts automatiquement dès lors que le RSA est accordé par les services de la CAF. Ce qui fait, en l’espèce, deux organismes auprès desquels le ministre devra rendre des comptes.



"Nous travaillons de concert avec la CAF et sommes en train d’examiner les récupérations d’indus qui découlent du traitement de ce dossier dans le cadre de la lutte contre la fraude", affirme Christophe Cambona. Car si les droits de l'assuré sont coupés à ce jour, il appartiendra au seul procureur de la République de donner suite ou pas au volet judiciaire.



En se couvrant naturellement derrière le caractère "confidentiel" du dossier de tout allocataire, la direction de la CAF nous confirme simplement qu’elle a "porté plainte auprès du procureur et que l’affaire suit son cours."



"Nous continuons les échanges avec la CAF pour évaluer le préjudice subi par les deux organismes", conclut le directeur de cabinet de la CGSS de La Réunion.





Les fonctions occupées par Dhoifir Dhoulkamal :



Depuis septembre 2020 : Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale



2015 à 2020 : vice-président de l’Assemblée nationale des Comores - membre de la commission des finances et président du Groupe amitié Comores-France.



2013 à 2015 : commissaire aux Finances de l’exécutif de Ndzuani



2012 à 2013 : conseiller spécial du gouverneur de l’ile de Ndzuani