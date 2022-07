A la Une ... Ministre délégué aux Outre-mer : Qui est Jean-François Carenco ?

Le gouvernement a été remanié ce lundi, deux semaines après les législatives avec pour grande nouveauté l’absence de ministre des Outre-mer pleinement en charge. Jean-François Carenco a ainsi été nommé ministre délégué sous la tutelle du ministère de l’Intérieur. D’importants dossiers attendent l’ancien préfet. Par NP - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 10:54

Jean-François Carenco, né le 7 juillet 1952 en Gironde, officie comme conseiller au Tribunal administratif de Marseille à sa sortie de l’ENA en 1979. Il débute sa carrière dans le corps préfectoral dans les années 90. Il devient préfet de Saint-Pierre et Miquelon, du Tarn et puis de Guadeloupe de 1999 à 2002.



L’énarque entame une parenthèse politique en entrant au cabinet de Jean-Louis Borloo au ministère de l’Emploi, du Travail, de la Cohésion sociale et du logement de juin 2055 à juillet 2006.



Il redevient préfet de la Haute-Normandie, de Seine-Maritime de juillet 2006 à mai 2007 en passant par la Haute-Garonne.





Le nom de Jean-François Carenco avait déjà été évoqué au départ d’Annick Girardin de la rue Oudinot en 2020.



L’homme, jamais élu, devra faire face à de vives tensions alors que les Outre-mer ont largement exprimé leur désamour en sanctionnant dans les urnes la politique nationale de ces dernières années. À l'élection présidentielle, les Outre-mer avaient voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour et Marine Le Pen au second tour tandis que pour les législatives, la Nupes avait raflé de nombreux sièges.







Les députés ultramarins avaient également vivement réagi à la démission de Yaël Braun-Pivert, à peine nommée au ministère des Outre-mer il y a un mois et candidate à la présidence de l'Assemblée nationale.C'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, et son ministre délégué sont attendus en fin de semaine à La Réunion.