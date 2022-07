Communiqué Ministère des Outre-mer rattaché à l'Intérieur : Des réactions mitigées

Le fait que le ministère des Outre-mer soit désormais placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur suscitent des réactions mitigées, certains grinçant des dents, d'autres le voyant comme une bonne nouvelle. Par N.P - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 17:00

Cyrille Melchior, président du Département :



Le Président de la République Emmanuel Macron a nommé Jean-François Carenco au poste de Ministre délégué aux Outre-mer, auprès de Gérald Darmanin, Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.



Je prends acte de la confiance accordée par le Chef de l’État à ce haut fonctionnaire qui a exercé des fonctions majeures au service de la Nation notamment celles de Président de la Commission de régulation de l’énergie et Préfet de Paris et de la région Île de France.



Je tiens compte par ailleurs de sa connaissance des Outre-Mer pour avoir été Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Guadeloupe.



Je retiens aussi que l’Outre-mer est désormais rattaché à l’un des plus importants ministères du Gouvernement, ce qui devrait permettre aux territoires ultra-marins d’être davantage pris en compte.



Je souhaite à Jean-François Carenco tous mes vœux de réussite dans ses fonctions et ses responsabilités.



En ma qualité de Président du Conseil départemental de La Réunion, je ne manquerai pas de défendre les dossiers prioritaires de notre île, déjà évoqués avec les prédécesseurs de Jean-François Carenco : la vie chère, l'avenir de l'agriculture locale, la lutte contre les violences intra-familiales, l’insertion, la transition écologique… »





Philippe Naillet, député :



Un recul pour les Outre-mer



Nous passons d’un ministère des Outre-mer de plein exercice à un ministère des Outre-mer sous la tutelle du Ministre de l’Intérieur. C’est un recul pour nos territoires ultramarins. Chacun comprend bien que les grandes décisions seront prises par le Ministère de l’Intérieur; le Ministre délégué des Outre-mer aura comme principale mission de seconder le Ministre de l’Intérieur.



Ce choix n’est pas de nature à rétablir la confiance entre les populations ultramarines, le Président de la République et la majorité actuelle. Alors que les urgences nous rattrapent : Urgence sociale avec des mesures sur le pouvoir d’achat très attendues, les prix à la consommation et le prix des carburants étouffent les familles, Urgence économique, nos entreprises subissent de plein fouet l’augmentation du fret, des matières premières et les premiers remboursements du PGE, Urgence environnementale avec le sujet des déchets dangereux et un risque à venir sur le prix de l’eau.



Je demande solennellement au Gouvernement d’agir vite et fort. Il y a aujourd’hui un risque réel pour la cohésion de notre territoire. Je ne manquerai pas sur chacun de ces sujets d’interpeller le Gouvernement mais aussi d’être force de proposition.



Nathalie Bassire, députée :



LES OUTRE-MER NE MÉRITENT PAS D’ÊTRE RÉDUITS À UNE ANNEXE !



Suite à l’annonce du remaniement ministériel ce jour, je note qu’il s’agit plutôt d’un jeu de chaises musicales et que les principaux

ministres de la Macronie restent aux commandes …



Je prends acte de la nomination de personnalités issues de la société civile telle celle du directeur de la Croix Rouge, Jean-Christophe

COMBE, au Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, ainsi que celle de Jean-François CARENCO comme ministre délégué chargé des Outre-Mer, un haut fonctionnaire que j’avais rencontré en sa qualité de Président de la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) sur le dossier de la transition énergétique et notamment sur les STEP.



Je regrette toutefois que le Ministère des Outre-Mer, qui était un ministère à part entière depuis de nombreuses années, devienne une annexe, un appendice du ministère de l’intérieur … Nos territoires ultramarins méritent tellement mieux que d’être considérés comme une « France de seconde zone », des territoires secondaires « sous tutelle » !



Et je déplore que ce ne soit pas un ultramarin qui ait été nommé car une bonne connaissance de nos territoires et de leurs enjeux est crucial pour un tel ministère.



S’agirait-il d’une sanction des résultats électoraux des présidentielles et législatives ? Je ne pense pas que cela permettra de combler le fossé entre le Président de la République et sa majorité relative au Parlement…



Je souhaite néanmoins que ce « nouveau » Gouvernement travaille dans l’intérêt supérieur de la France Hexagonale et d’Outre-Mer, au service de notre population et notamment des Réunionnais !





Vincent Defaud, membre du Conseil Exécutif de Génération Ecologie, chargé des Outre-mer : Monsieur le Ministre, les attentes des populations en Outre-mer sont fortes.



Le nouveau ministre des Outre-mer connaît nos problématiques puisqu’il a exercé en Nouvelle-Calédonie, puis a été préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Guadeloupe. De même, président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) depuis 2017, Jean-François Carenco a eu l’occasion de travailler sur les dossiers de la souveraineté énergétique des Outre-mer basée sur la production d’énergies renouvelables locales.



La hausse du prix des carburants, et de l’énergie en général, n’est plus vivable pour les familles des Outre-mer. Pour redonner du pouvoir d’achat, il est urgent de consommer autrement, de réaliser des économies d’énergie, de tendre vers la sobriété énergétique et l’autonomie alimentaire suivant des pratiques agroécologiques.



Il est aussi nécessaire de sortir nos territoires de leur dépendance au tout pétrole, aux énergies fossiles qui sont sources de pollutions et émetteurs de gaz à effet de serre. Adoptons de nouveaux modes de déplacements climato-compatibles (tram-train, téléphériques, voies vélos)



Outre la lutte contre les pollutions qui touchent nos territoires (sargasses, mercure, glyphosate, plastique …), le ministre devra préparer les Outre-mer aux conséquences du réchauffement climatique (prévention du risque submersion).

Une autre priorité du nouveau ministre des Outre-mer sera de lutter efficacement contre la vie chère en prenant des mesures contre les pratiques abusives des lobbys et des monopoles et en faveur de la transparence sur les mécanismes des prix dans nos territoires.

Enfin le nouveau ministre devra s’engager dans la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat dans le scandale du chlordécone en Guadeloupe-Martinique (indemnisation des victimes et dépollution) et faire avancer les dossiers d'indemnisation des victimes du nucléaire en Polynésie.



Pour restaurer la confiance entre nos populations et les autorités gouvernementales, le ministre et ses équipes n’ont pas d’autre option que d’entendre les doléances et les inquiétudes des citoyennes et des citoyens des territoires d’Outre-mer.

