A la Une . Ministère des Outre-mer : Annick Girardin passe la main à Sébastien Lecornu

Ce mardi 7 juillet s'est déroulée la passation de pouvoir entre Annick Girardin et Sébastien Lecornu au ministère des Outre-mer. Un moment chargé d'émotion pour Annick Girardin qui se voit attribuer le tout nouveau ministère de la Mer.

"J'ai l'impression que le 17 mai 2017, c'était hier" lance d’entrée Annick Girardin lors de son discours au ministère des Outre-mer. Celle qui a été la ministre des Outre-mer durant 3 ans passe donc la main à Sébastien Lecornu ce mardi 7 juillet. "Dans ce ministère, on oublie rapidement les heures, les jours et les années. Vous le verrez rapidement mon cher Sébastien" annonce-t-elle à son remplaçant.



Après avoir remercié le président de la République et le Premier ministre, Annick Girardin a également tenu à saluer le travail des élus d’outre-mer. "Nos échanges à tous ont parfois été chaleureux, parfois tendus, mais nous avons toujours mis un point d'honneur à construire ensemble. À construire ensemble et transformer" s’est félicité l’ancienne ministre.



Annick Girardin est également revenue sur le moment fort de son mandat : la crise des gilets jaunes à La Réunion. "Les Gilets jaunes à La Réunion, c’est quelque chose qui restera dans ma mémoire. On a réussi à faire des propositions et une série de mesures. J’emmène avec moi une partie des outre-mer dans mes nouvelles fonctions", révèle Annick Girardin.



Un nouveau ministre conscient des défis



Sébastien Lecornu, 34 ans, est le plus jeune ministre du gouvernement. Proche de Bruno Lemaire, le jeune politicien a une carrière fulgurante. Avant sa nomination rue Oudinot, il était ministre chargé des Collectivités territoriales. Il a également occupé la fonction de secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire dans le premier gouvernement d’Édouard Philippe.



Selon plusieurs sources, Sébastien Lecornu désirait absolument ce ministère. Il a d’ailleurs effectué plusieurs voyages ces dernières années pour connaître le terrain. Une anticipation qui ne sera pas de trop avec les défis qui s’annoncent pour les territoires ultramarins face à la crise sanitaire. "Une crise sanitaire à gérer sur deux territoires, une relance économique sans précédent à batik. La crise économique que nous vivons doit nous conduire à travailler différemment. Ne subissons pas la crise, faisons du judo avec elle et profitons de la crise pour réfléchir", a-t-il annoncé.



Le nouveau ministre a également averti les locaux qu’il attendait beaucoup d’eux. Même s’il est le premier ministre non originaire des Outremers depuis Yves Jégo en 2009, Sébastien Lecornu a tenu à faire comprendre qu’il comprenait l’attachement à un territoire. "Je suis un élu local, un élu enraciné. Je sais ce qu’est l’enracinement, l’attachement à une culture. C’est avec beaucoup d’humilité que j’arrive ici. Je vais beaucoup attendre des élus locaux en outre-mer. L’État a besoin des collectivités locales en outre-mer. Je veux tendre tout de suite cette main républicaine aux élus locaux. (…) Je ne suis pas issue d’un territoire d’outre-mer. C’est déjà largement commenté. La République elle n’est qu’une, on l’aime, ce n’est pas une affaire de carte d’identité, c’est une affaire de coeur, et le coeur, j’en aurai", lance Sébastien Lecornu en guise de conclusion.