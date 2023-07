A la Une . Ministère des Outre-Mer : Philippe Vigier remplace Jean-François Carenco

Le député MoDem d'Eure-et-Loir Philippe Vigier rejoint le gouvernement. Il remplace Jean-François Carenco et devient ministre chargé des Outre-mer. Par NP - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 17:57

Le remaniement ministériel annoncé cette semaine provoque du changement au niveau des Outre-Mer. Jean-François Carenco quitte son poste après environ un an de services.



Il laisse sa place à Philippe Vigier, député MoDem d'Eure-et-Loir.



Le nouveau ministre chargé des Outre-mer est originaire de Valence dans la Drôme. Il est âgé de 65 ans et est biologiste de profession. Il était membre de la commission des affaires économiques.



Philippe Vigier a été membre de la délégation aux Outre-mer lors de sa précédente mandature, entre 2017 et 2022. Il avait cosigné un rapport d'information sur la défiscalisation dans les Outre-mer.

Une feuille de route toute tracée



Ce changement à la tête d'un ministère qui n'est plus de plein exercice depuis un an intervient après une annonce très importante pour les Outre-mer. Elisabeth Borne vient en effet de prendre l'engagement d'appliquer environ 70 mesures pour le développement des territoires ultramarins.



Le nouveau ministre chargé des Outre-mer va devoir s'assurer du suivi de la feuille de route avant le prochain rendez-vous du comité interministériel des Outre-mer prévu dans un an. Philippe Vigier va rester pendant ce temps sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Ce qui change au gouvernement