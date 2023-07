A la Une . Ministère des Outre-Mer : Philippe Vigier devrait remplacer Jean-François Carenco

Le député MoDem d'Eure-et-Loir Philippe Vigier devrait rejoindre le gouvernement. Il devrait remplacer Jean-François Carenco et devenir ministre chargé des Outre-Mer, selon France Info. Par NP - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 17:57

Le remaniement ministériel annoncé cette semaine va provoquer du changement au niveau des Outre-Mer. Jean-François Carenco devrait quitter son poste après environ un an de services.



Il devrait laisser sa place à Philippe Vigier, député MoDem d'Eure-et-Loir, selon France Info.



Le futur nouveau ministre chargé des Outre-Mer est originaire de Valence dans la Drôme. Il est âgé de 65 ans et est biologiste de profession. Il était membre de la commission des affaires économiques.



Philippe Vigier a été membre de la délégation aux Outre-Mer lors de sa précédente mandature, entre 2017 et 2022. Il avait alors cosigné un rapport d'information sur la défiscalisation dans les Outre-Mer.

Une feuille de route toute tracée



Ce changement à la tête d'un ministère qui n'est plus de plein exercice depuis un an intervient après une annonce très importante pour les Outre-Mer. Elisabeth Borne vient en effet de prendre l'engagement d'appliquer environ 70 mesures pour le développement des territoires ultramarins.



Le futur nouveau ministre chargé des Outre-Mer va devoir s'assurer du suivi de la feuille de route avant le prochain rendez-vous du comité interministériel des Outre-Mer prévu dans un an. Philippe Vigier va rester pendant ce temps sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Ailleurs dans le gouvernement



Selon des informations de BFMTV, Gabriel Attal, actuellement ministre délégué au Budget, devrait remplacer Pap Ndiaye à l'Education nationale.



Aurélie Rouseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, devrait reprendre le ministère de la Santé que quitte donc François Braun.



Jean-Christophe Combe ne devrait plus être ministre chargé des Solidarités et devrait être remplacé par Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.



Toujours selon BFMTV, Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'Economie sociale et solidaire, devrait aussi quitter le gouvernement.