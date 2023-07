Ministère des Outre-Mer : Les députés ultramarins s'insurgent après la nomination de Philippe Vigier

Les députés ultramarins prennent connaissance avec stupéfaction du traitement qui a été réservé à leurs territoires dans le choix de la nomination du nouveau ministre délégué aux Outre-mer, Philippe VIGIER, en remplacement de Jean-François CARENCO.

Ils rappellent que depuis la nouvelle mandature, ce ne sont pas moins de trois ministres qui se sont succédé à la Rue Oudinot. En effet, après Madame Yaël BRAUN-PIVET, Monsieur Jean-François CARENCO, l’heure est à la nomination d’un nouveau représentant au Gouvernement : Philippe VIGIER. Loin du profond remaniement ministériel annoncé, le président de la République n’a procédé qu’à des ajustements mineurs ; les principaux ministres restant en poste.



Ils prennent acte de la nomination d’une personne qui ignore les réalités de nos territoires et les besoins de nos populations, qui n’a jamais pris position pour défendre les intérêts ultramarins.



Cette nouvelle nomination qui arrive au lendemain du Comité interministériel des Outre-mer (CIOM) tant promis mais si souvent reporté, prouve le peu de considération que l’État accorde à la situation si préoccupante de nos populations dans les trois océans.

Les Députés rappellent que durant les six dernières années, en dépit des combats menés, les réponses apportées n’ont jamais vraiment été à la hauteur. Si certains avaient cru pouvoir fonder leurs espoirs sur les mesures annoncées dans le cadre du CIOM, il semblerait qu’il faille déchanter car ce remaniement sonne comme une rupture.



Quoi qu’il en soit, ils affirment qu’ils porteront une attention particulière et vigilante sur l’approche gouvernementale concernant les politiques publiques liées aux réalités de nos territoires ; et ce d’autant plus que, loin de demeurer un ministère de plein exercice, le ministère chargé des Outre-mer reste un ministère sous la tutelle de Gérald DARMANIN.



Signataires :

Christian BAPTISTE

Nathalie BASSIRE

Élie CALIFER

Jean-Victor CASTOR

Steve CHAILLOUX

Perceval GAILLARD

Emeline K/BIDI

Karine LEBON

Tematai LE GAYIC

Frédéric MAILLOT

Max MATHIASIN

Marcellin NADEAU

Philippe NAILLET

Jean-Philippe NILOR

Jean-Hugues RATENON

Mereana REID-ARBELOT

Davy RIMANE

Olivier SERVA