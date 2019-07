Ministère de la Transition écologique et solidaire : le président du TCO, invité à l’évènement national des CTE

Pour nous, le CTE se décline à partir de notre grand fil rouge qui vise à bâtir un nouveau modèle de développement du «Territoire tropical bioclimatique».

Je vais utiliser l’exemple de la filière aménagement et construction durable pour vous expliquer cela.

Nous souhaitons que la mise en œuvre de notre CTE, permette de promouvoir un modèle français d’écoconception tropicale du cadre bâti et végétal et le Territoire de la Côte Ouest en sera la vitrine. Nous allons fédérer les filières locales de la conception urbaine et valoriser un savoir-faire inédit couvrant toute la chaîne de valeur. Le TCO et ses partenaires s’engageront à travers le CTE à faire émerger un cadre complet de soutien à l’innovation”, a annoncé M. Sinimalé lors de ces échanges.



Il a par ailleurs insisté sur la dimension humaine que doit porter cette démarche, sur l’importance de bien mettre au centre les habitants et de veiller au développement l’économie sociale et solidaire.Le président du TCO a également présenté cette thématique à travers les différents projets inscrits à notre contrat de transition écologique. Rappelons que le TCO est positionné comme un territoire d’expérimentation du CTE et que la transition écologique et l’innovation sont au cœur de son action publique.L’intercommunalité est d’ailleurs doublement labellisée “Territoire à énergie positive pour la croissance verte” (TEPCV) et “Territoire zéro déchet”.L’innovation et la durabilité sont omniprésentes dans la stratégie du territoire.